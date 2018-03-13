Протесты на Донетчине: 7 шахтеров под землей требуют зарплату. Новости

В Донецкой области на шахте «Родинская» ГП «Мирноградуголь» горняки отказываются подниматься на поверхность, требуя выплаты зарплаты. Об этом на своей странице в Facebook сегодня, 13 марта, сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Профсоюзный лидер Александр Абрамов, побывав на шахте "Родинская", проинформировал, что под землей находятся 7 шахтеров 4-й смены. Главное требование протестующих – погашение заработной платы за январь, ведь за первый месяц 2018 года по состоянию на 13 марта не выплачено еще ни копейки. И это – несмотря на то, что средства должны исправно поступать по статье "Реструктуризация", предусмотренной в государственном бюджете», – написал Волынец.

«Нас заверили, что о ситуации на "Родинской" в Минэнергоугля знают. И сейчас тесно работают с Минфином, чтобы повлиять на положение дел. Но каких-то поступлений ранее конца недели не обещают», – добавил он.

Напомним, работники четырех шахт государственного предприятия «Селидовуголь» и главы местных первичных профсоюзных организаций вместе с главой местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктором Трифоновым в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности 21 февраля объявили бессрочную голодовку. На седьмые сутки двоим участникам акции в случае продолжения голодания грозила кома.

Как сообщалось ранее, Волынец заявил, что протест горняков трех шахт в Донецкой области продолжается уже восьмой день и приобретает затяжной характер.

Напомним, почти 8500 шахтеров объединения «Селидовуголь» получают зарплату нерегулярно и частями. Из-за невыплаты зарплаты люди не могут позволить себе самого необходимого.

Ранее сообщалось, что 14 февраля, шахтеры ГП «Селидовуголь» перекрыли автодорогу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.

1 марта шахтеры государственного предприятия «Селидовуголь» на девятые сутки протестной акции прекратили голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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