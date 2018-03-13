Подозреваемый в убийстве 4-х людей задержан, – «ДНР» . Новости

В неподконтрольной Горловке задержан мужчина, которого обвиняют в убийстве нескольких человек. Об этом сегодня, 13 марта, сообщил в соцсети «мэр» Горловки Иван Приходько.

«Преступника поймали», – утверждает Приходько.

Отметим, что пресс-служба «МВД ДНР» пока не сообщала о поимке подозреваемого.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной Донетчине разыскивается мужчина, которого обвиняют в убийстве нескольких человек. В частности, речь идет об убийстве 4-х людей, причем 2-е были убиты с особой жестокостью.

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