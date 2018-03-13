Подозреваемый в убийстве 4-х людей задержан, – «ДНР» . Новости

Подозреваемый в убийстве 4-х людей задержан, – «ДНР»

13.03.18 14:09dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольной Горловке задержан мужчина, которого обвиняют в убийстве нескольких человек. Об этом сегодня, 13 марта, сообщил в соцсети «мэр» Горловки Иван Приходько.

«Преступника поймали», – утверждает Приходько. 

Отметим, что пресс-служба «МВД ДНР» пока не сообщала о поимке подозреваемого.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной Донетчине разыскивается мужчина, которого обвиняют в убийстве нескольких человек. В частности, речь идет об убийстве 4-х людей, причем 2-е были убиты с особой жестокостью.

Читайте также:

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...