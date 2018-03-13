Дело Рубана: Фактор войны и фактор безопасности в политтехнологиях. Новости

В задержании главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана больше информационной и политической составляющей, чем вопроса национальной безопасности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 марта, в ходе пресс-конференции «Дело Рубана: провокация власти или попытка госпереворота?» заявил политолог Руслан Бортник.

«Когда в 8-мартовские праздники, в период информационной паузы, когда любой месседж звучит громко, когда все политтехнологи знают, что это идеальное время для запуска любой информации, мы увидели президента, главу СБУ, которые на второй день после задержания Рубана начали рапортовать о раскрытии всеукраинского заговора в отношении подготовки не просто государственного переворота, а подготовки покушения на высших должностных лиц Украины», – говорит он.

«Причем начали говорить это о человеке, в отношении которого еще не то, чтобы нет приговора, а даже не начато судебное рассмотрение. То, что мы увидели в суде, это было предварительная стадия – определение меры пресечения, которая необходима следствию для объективного расследования», – продолжил Бортник.

По его мнению, в задержании Рубана больше информационной и политической составляющей, чем юридической или вопроса государственной безопасности. «Это продолжение системы дел, которые власть использует, как элемент электорального управления, используя фактор войны и фактор безопасности, и как элемент обвинения любой оппозиции в том, что они "рука Кремля" и замышляют что-то абсолютно кровожадное и незаконное», – сказал он.

Политолог также считает, что фигура Владимира Рубана избрана не случайно, потому что он с достаточно раскрученным политическим имиджем и известный переговорщик в процессе обмена пленными на Донбассе. «Эту ситуацию можно вывернуть против кого-угодно… Не исключаю, что на эту ситуацию повлияла смена баланса в зоне АТО в части контроля над контрабандой в связи с принятием закона о реинтеграции Донбасса», – отмечает Бортник.

«Если раньше доминировала на блокпостах в плане обеспечения безопасности СБУ, сегодня все полномочия перетекают к военным, Объединенному оперативному штабу. С ними перетекают и возможности контроля нелегальных потоков разного рода контрабанд», – добавил он.

Напомним, 9 марта председатель СБУ Василий Грицак доложил президенту Украины Петру Порошенко о задержании главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия на Донбассе. В Шевченковском суде Киева избрана мера пресечения Владимиру Рубану, заключив его под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога. По данным МВД Украины, спецоперация по разоблачению главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

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