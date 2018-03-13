Льготники Бахмутского района не будут оплачивать проезд в городском транспорте . Новости

Льготники Бахмутского района (Донецкая обл.) смогут ездить в городском транспорте Бахмута бесплатно. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Бахмутской райадминистрации.

В пресс-службе рассказали, что райгосадминистрацией проведена подготовительная работа для заключения договоров относительно льготного проезда граждан отдельных категорий автомобильным и городским электротранспортом.

Во время заседания комиссии по вопросам расчетов объемов компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан члены комиссии рассмотрели и проанализировали результаты изучения пассажиропотока на маршрутах городского электротранспорта, проведенного в декабре прошлого года. По его результатам определен коэффициент соотношения количества перевезенных льготных (бесплатных) пассажиров к платным. Также в ходе заседания обсуждались вопросы по заключению договора с предприятием-перевозчиком и распределению бюджетных средств для возмещения компенсационных выплат за льготный проезд автомобильным транспортом отдельных категорий граждан.

Сейчас продолжается работа по заключению договора УТСЗН Бахмутской райгосадминистрации с ООО «Артемовское автотранспортное предприятие 11406» для обеспечения в ближайшее время льготного проезда отдельных категорий граждан, проживающих на территории Бахмутского района.

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