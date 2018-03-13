В Мариуполе здание ЦПМСП трещит по швам (Фото). Новости

Медики в одной из поликлиник Мариуполя (Донецкая обл.) работают в здании, которое нуждается в срочном ремонте.

Трещины идут по зданию с 1-го по 4-й этаж. Трещины по стенам здания Центра первичной медико-санитарной помощи №3 пошли много лет назад. Самые большие дыры – в амбулатории. Медработники вынуждены работать рядом со стенами, которые сыплются.

Главрач центра Александр Лазаренко знает, что здание нуждается в срочном ремонте. Но сейчас его делают в детской поликлинике. «Эта трещина не создает угрозы жизни людей», – говорит Лазаренко.

По его словам, шпаклевка стен в этом случае не поможет: нужно вложить в ремонт много сил и денег. «Около 2-3 лет назад было сделано усиление фундамента здания, но это не помогло. В этом году не планируется стяжка здания, это планируется на следующий год», – отметил Лазаренко.

О том, что ЦПМСП №3 трещит по швам, знает и городское руководство, и Управление здравоохранения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «ТV-7 Мариуполь»