Сталин с Берией бы позавидовали полномочиям СБУ: Политолог о деле Рубана. Новости

В громких обвинениях и деле главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана, задержанного с арсеналом оружия на Донбассе, пока нет других задержанных, которые могли бы быть причастны к подготовке массовых терактов в Украине, а основания для проведения обысков СБУ в рамках этого расследования слишком шаткие, чтобы им верить. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 марта, в ходе пресс-конференции «Дело Рубана: провокация власти или попытка госпереворота?» заявил политолог Руслан Бортник.

«Для организации такого рода акций – покушения, как минимум, на 4-5 должностных лиц и организации государственного переворота с захватом парламента, администрации президента, необходимо привлечение сотен, а возможно и тысяч людей. Пока что о таких задержаниях и таких следствиях органы безопасности нас не информируют, хотя вчера прошло несколько десятков обысков по стране, но без задержаний», – говорит он.

«Я считаю, что СБУ имеет полное право и обязанность защищать территориальную целостность и государственную безопасность Украины, но обвинения, обоснования для обысков в виде, цитирую, "подрывная деятельность и участие в информационной агрессии" – таким обвинениям, наверное, даже Сталин с Берией в 1937 году позавидовали бы, что так можно», – продолжил Бортник.

По его мнению, к правоохранительным органам «море вопросов» в формировании обвинений и к основаниям для проведения обысков. «Это выглядит, как политический произвол. Если человек что-то делает против Украины, ловите его на "горячем" за руку и наказывайте. Если вы желаете подавить политических или информационных оппонентов, ищите другие инструменты, но не дискредитируйте наше государство», – сказал он.

Политолог добавил, что считает, что ситуация с задержанием Рубана ничем не закончится: «Сейчас украинская власть будет активно подталкивать его на то, чтобы он согласился на обмен [пленными], признался таким образом, что он фактически является представителем "пятой колонны" и агентом ФСБ. Я не думаю, что Рубан на это согласится и ситуация постепенно будет хорониться под другими информационными поводами».

Бортник также заявил, что в задержании главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана больше информационной и политической составляющей, чем вопроса национальной безопасности.

Напомним, 9 марта председатель СБУ Василий Грицак доложил президенту Украины Петру Порошенко о задержании главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана с крупным арсеналом оружия на Донбассе. В Шевченковском суде Киева избрана мера пресечения Владимиру Рубану, заключив его под стражу сроком на 60 дней без возможности внесения залога. По данным МВД Украины, спецоперация по разоблачению главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

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