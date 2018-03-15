Законопроектом о национальной безопасности планируют отменить три закона . Новости

Законопроектом «О национальной безопасности» планируют отменить три закона Украины, в документ также готовят ряд дополнений. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник.

«Планируем четко выписать угрозы национальной безопасности, уточнить субъекты и объекты национальной безопасности. Мы поработаем по вопросам полномочий субъектов, поработаем с определениями, чтобы они корреспондировались с действующей нормативно-правовой базой», – говорит он.

«Мы ликвидируем этим проектом три действующих закона – закон о гражданско-демократическом контроле над военной организацией правоохранительными органами, об оборонном планировании, об основах национальной безопасности. Эти действующие законы будут аннулированы в случае принятия в целом президентского законопроекта о национальной безопасности», – добавил Винник.

Как сообщалось ранее, подготовленный депутатами законопроект «О национальной безопасности» усиливает возможности гражданско-демократического контроля над Вооруженными Силами Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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