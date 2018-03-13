Счет начался слишком быстро… В Киеве почтили память погибших на Донбассе (Фото). Новости

Сегодня, 13 мая, на Майдане Независимости в столице страны переселенцы из Донбасса организовали вечер памяти погибших за единство Украины.

Дата мероприятия выбрана не случайно – четыре года назад, 13 марта 2014 года, в Донецке прошел митинг за единство Украины, когда в результате нападения пророссийских активистов был убит 22-летний Дмитрий Чернявский.

Участники мероприятия поделились с «Донецкими новостями» своими воспоминаниями и надеждами.

Вадим Валько, юрист общественной организации «Донбас SOS»: «13 марта 2014 года была первая смерть на донецком Евромайдане Дмитрия Чернявского. На самом деле дата грустная. Но, если такое количество людей до сих пор приходит, это уже 4-й год. И это означает, что на год ближе стало возвращения Донецка в Украину. Я думаю, что все будет хорошо, и надо настраиваться на это и над этим работать».

Вадим Валько

Алексей Рябчин, народный депутат: «Я бы не пришел только в одном случае – если бы меня не было в Киеве. Я сделал все, чтобы на эту акцию пришло как можно больше людей. Сегодня в Верховной Раде у меня было выступление на данную тему, мы почтили минутой молчания Диму Чернявского и других жертв. Я был в ту ночь там, в Донецке, все видел. Накинулась толпа агрессивных людей на моих друзей, которым брызнули газом в лицо, начали избивать. Втроем-вчетвером накидывались и били наших ребят. Ребята были окровавленные, практически ничего не видели. Я повез их в больницу, а когда вернулся, уже услышал о том, что есть погибший».

Алексей Рябчин

Анна Манухина, дончанка: «Сегодня, на самом деле, я пришла посмотреть, кто придет, и кто будет выступать. Ту ночь в Донецке я помню. Тогда меня за шкирку вытащили из толпы и отвезли домой на машине. Разбили нам капот машины. Меня мама потом никуда не выпускала из дома, стояла в дверях».

Анна Манухина

Лариса Белозерова, журналист: «Я была на площади Ленина на следующий день после акции. Увидела цветы, разбитый автобус. Нельзя было не прийти сегодня. Потому что это ужасно. Хорошо, что в тот день на площади были операторы, которые зафиксировали все происходящее на видео. Как раз сегодня утром я смотрела фильм об этих событиях. Это страшно».

Лариса Белозерова

Станислав Федорчук, организатор акции: «Первая такая акция была 13 марта 2015 года. Она была очень массовой. Поэтому мы и решили проводить такую акцию каждый год и вспоминать не только Дмитрия. Потому что счет начался слишком быстро. И очень быстро число жертв начало расти. Многие желают не замечать тех украинцев, которые гибли за Украину в рядах Вооруженных сил, добровольческих батальонах, подразделениях Национальной гвардии. Мы же решили, что должны хотя бы раз в год собираться, вспоминать наших побратимов и говорить о серьезных вещах».

Станислав Федорчук