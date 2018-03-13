В Донецкой области шахтеры начали подземную забастовку. Новости

В Донецкой области на шахте «Родинская» ГП «Мирноградуголь» сегодня, 13 марта, началась забастовка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По его словам, шахтеры первой смены заявили, что не намерены спускаться в забой, зато горняки четвертой смены остаются под землей, они отказываясь подниматься на поверхность. Профсоюзный лидер Александр Абрамов, побывав на шахте "Родинская", проиформировал, что под землей находятся семь шахтеров 4-й смены. Главное требование протестующих – погашение заработной платы за январь, ведь за первый месяц 2018 по состоянию на 13 марта не выплачено еще ни копейки. И это, несмотря на то, что средства должны исправно поступать по статье "Реструктуризация", предусмотренной в государственном бюджете. Нас заверили, что о ситуации на "Родинская" в Минэнергоугля знают. И сейчас тесно работают с Минфином, чтобы повлиять на положение дел. Но каких-то поступлений ранее конца недели не обещают», – написал он.
Напомним, горняки этой шахты проводили забастовки в октябре 2017 года.
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