В «ЛНР» провалился под лед и утонул сторож пруда «Роза». Новости

В Свердловском районе (временно неподконтрольная Украине территория) провалился под лед и утонул сторож пруда «Роза». Об этом сегодня, 13 марта, сообщили в «пресс-службе МЧС ЛНР», пишут местные информ-русурсы.

«Арендатор пруда позвонил в службу 101 и сообщил, что пропал сторож. Мужчина обошел пруд и увидел полынью, возле которой лежали личные вещи сторожа. Арендатор предположил, что сторож провалился под лед. К месту происшествия выехал второй взвод военизированного горноспасательного отряда №4. В 17.30 со дна водоема водолазами взвода было извлечено тело разыскиваемого человека. Вероятно, мужчина хотел сократить путь к своей сторожке и погиб, пересекаяпруд», – сообщили в «МЧС ЛНР«.

Уточняется, что безопасным для одного пешехода считается лед толщиной не менее 7 см.