В центре Донецка столкнулись BMW и Suzuki (Фото). Новости

Сегодня, 13 марта, в неподконтрольном Донецке на пересечении ул. Щорса и пр. Театрального произошло ДТП: столкнулись BMW и Suzuki. Об этом сообщают пользователи социальные сетей.

«Донецк. ДТП. Пересечение Щорса и Театрального. Второй участник на Suzuki Swift», – сообщают в соцсетях.

В комментариях к посту отмечается, что ДТП обошлось без пострадавших.