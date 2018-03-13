В центре Донецка столкнулись BMW и Suzuki (Фото). Новости

В центре Донецка столкнулись BMW и Suzuki (Фото)

13.03.18 20:06dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Сегодня, 13 марта, в неподконтрольном Донецке на пересечении ул. Щорса и пр. Театрального произошло ДТП: столкнулись BMW и Suzuki. Об этом сообщают пользователи социальные сетей.

«Донецк. ДТП. Пересечение Щорса и Театрального. Второй участник на Suzuki Swift», – сообщают в соцсетях.

В комментариях к посту отмечается, что ДТП обошлось без пострадавших.

  • Ольга: «Как так получилось? Догнал что ли?»;
  • Виктория: «Жесть»;
  • Саша: «Естественный отбор...С мусорника приехала (БМВ) туда и вернется....»;
  • Виталик: «Бракованный Трансформер?»;
  • Олег: «Грузинский. Не бит не крашен»;
  • Андрей: «Новые хозяива жизни... Машину купили, мозги забыли».

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