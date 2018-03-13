В центре Донецка столкнулись BMW и Suzuki (Фото). Новости

Сегодня, 13 марта, в неподконтрольном Донецке на пересечении ул. Щорса и пр. Театрального произошло ДТП: столкнулись BMW и Suzuki. Об этом сообщают пользователи социальные сетей.
«Донецк. ДТП. Пересечение Щорса и Театрального. Второй участник на Suzuki Swift», – сообщают в соцсетях.
В комментариях к посту отмечается, что ДТП обошлось без пострадавших.
- Ольга: «Как так получилось? Догнал что ли?»;
- Виктория: «Жесть»;
- Саша: «Естественный отбор...С мусорника приехала (БМВ) туда и вернется....»;
- Виталик: «Бракованный Трансформер?»;
- Олег: «Грузинский. Не бит не крашен»;
- Андрей: «Новые хозяива жизни... Машину купили, мозги забыли».
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