Перепроверь: В ГМС пояснили, кто может быть гражданином Украины по факту рождения. Новости

Оплата за приобретение гражданства Украины по факту рождения не предусмотрена. Т.е. услуга – бесплатна. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

В ГМС напомнили, что в соответствии со ст. 7 Закона Украины «О гражданстве Украины», человек является гражданином Украины, если (любой из пунктов):

родители или один из родителей на момент рождения данного человека были гражданами Украины;

родился на территории Украины от лиц без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины;

родился за пределами Украины от лиц без гражданства, которые постоянно на законных основаниях проживают на территории Украины, и не приобрел по рождению гражданства другого государства;

родился на территории Украины от иностранцев, которые на законных основаниях проживают на территории Украины, и не приобрел по рождению гражданства ни одного из родителей;

родился на территории Украины, одному из родителей которого предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, и не приобрел по рождению гражданства ни одного из родителей или приобрел гражданство того из родителей, которому предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине;

родился на территории Украины от иностранца и лица без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины, и не приобрел по рождению гражданства того из родителей, который является иностранцем;

является новорожденным ребенком, найденным на территории Украины, оба родителя которого неизвестны (найденыш).

«Лицо, имеющее право на приобретение гражданства Украины по рождению, является гражданином Украины с момента рождения», – подчеркнули в ГМС.

Также в ведомстве пояснили процедуру получения гражданства Украины по факту рождения:

нужно собрать необходимые документы (перечни документов в зависимости от перечисленных выше вариантов представлены на официальном сайте ГМС Украины);

обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины по месту жительства ребенка или одного из его родителей или иного законного представителя лица;

подать заявление вместе с необходимыми документами. Заявление подается одним из родителей ребенка или законным представителем ребенка;

получить справку о регистрации лица гражданином Украины (что является основанием для оформления паспорта гражданина Украины) в территориальном органе или подразделении ГМС Украины по месту жительства.

Срок рассмотрения заявления на приобретение гражданства по факту рождения – до трех месяцев.

При этом есть нюансы для отказа в предоставлении услуги:

если отсутствуют основания для получения услуги;

оформление поданных документов не соответствует требованиям законодательства Украины.

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