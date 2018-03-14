Перепроверь: В ГМС пояснили, кто может быть гражданином Украины по факту рождения. Новости

Оплата за приобретение гражданства Украины по факту рождения не предусмотрена. Т.е. услуга – бесплатна. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины.
В ГМС напомнили, что в соответствии со ст. 7 Закона Украины «О гражданстве Украины», человек является гражданином Украины, если (любой из пунктов):
- родители или один из родителей на момент рождения данного человека были гражданами Украины;
- родился на территории Украины от лиц без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины;
- родился за пределами Украины от лиц без гражданства, которые постоянно на законных основаниях проживают на территории Украины, и не приобрел по рождению гражданства другого государства;
- родился на территории Украины от иностранцев, которые на законных основаниях проживают на территории Украины, и не приобрел по рождению гражданства ни одного из родителей;
- родился на территории Украины, одному из родителей которого предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, и не приобрел по рождению гражданства ни одного из родителей или приобрел гражданство того из родителей, которому предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине;
- родился на территории Украины от иностранца и лица без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины, и не приобрел по рождению гражданства того из родителей, который является иностранцем;
- является новорожденным ребенком, найденным на территории Украины, оба родителя которого неизвестны (найденыш).
«Лицо, имеющее право на приобретение гражданства Украины по рождению, является гражданином Украины с момента рождения», – подчеркнули в ГМС.
Также в ведомстве пояснили процедуру получения гражданства Украины по факту рождения:
- нужно собрать необходимые документы (перечни документов в зависимости от перечисленных выше вариантов представлены на официальном сайте ГМС Украины);
- обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины по месту жительства ребенка или одного из его родителей или иного законного представителя лица;
- подать заявление вместе с необходимыми документами. Заявление подается одним из родителей ребенка или законным представителем ребенка;
- получить справку о регистрации лица гражданином Украины (что является основанием для оформления паспорта гражданина Украины) в территориальном органе или подразделении ГМС Украины по месту жительства.
Срок рассмотрения заявления на приобретение гражданства по факту рождения – до трех месяцев.
При этом есть нюансы для отказа в предоставлении услуги:
- если отсутствуют основания для получения услуги;
- оформление поданных документов не соответствует требованиям законодательства Украины.
Читайте также:
- Переселенцам и неподконтрольному Донбассу: Как проводится идентификация личности при оформлении паспорта
- В Украине за три года 24 тыс. человек отказались от гражданства
- Сколько украинцев получили паспорта РФ в 2017
- Украинцы – лидеры по получению гражданства в России
- В Украине 35 тысяч людей не имеют гражданства, – ООН
- Порошенко в 2016 году предоставил гражданство Украины 131 россиянину
- Жители неподконтрольных территорий могут иметь по два паспорта, — эксперт
Комментарии