В «ДНР» рассказали, зачем им кокос и жуки. Новости

«Республиканскому» предприятию «Теплицы Донбасса» исполнился год. На данный момент в расположении госпредприятия 5 га в городе Зугрэсе и 2,5 га в Пролетарском районе Донецка. Об этом в интервью местной газете рассказал директор предприятия Ризван Якубов.

Первым овощем, который начали выращивать в теплицах, были помидоры. Здесь они выращиваются не в земле, а в кокосовом субстрате. В газетной статье убеждают, что в теплицах химия не используется – только минеральные удобрения и органика. «И даже для борьбы с вездесущей тлей не применяются яды, ее поедают полезные жучки, которых специально поселяют в теплице. Опыляются растения шмелями, которых тоже специально завозят в тепличный комплекс», – говорится в материале.

Якубов уточнил, что первые теплицы были запущенны в районе города Зугрэса, «с них на прилавки магазинов выдали 1,5 тысячи тонн помидоров». Кроме того, еще 800 тонн овощей, среди которых те же помидоры, баклажаны, перец и капуста, вырастили в Пролетарском районе Донецка.

Руководитель предприятия заверил, что в этом году теплицы планируют обеспечить «республику» выращиваемыми овощами на 80%.

«Если все получится, в этом году откроем еще 5 га тепличного комплекса для выращивания огурцов. Томаты у нас уже есть, поэтому должны быть в республике и огурцы», – поделился планами руководитель предприятия.

При этом есть проблемы. «На сегодняшний день нам не хватает около 150 человек для работы на полях», – посетовал Якубов.

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