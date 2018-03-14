«Чтобы диверсанты не пробрались с тыла»: В Луганске установили новые блокпосты. Новости

В неподконтрольном Луганске незаконные вооруженные формирования усилили меры безопасности. В частности, на улицах наблюдается большое количество «правоохранителей», кроме того, установлены новые «блокпосты». Об этом 13 марта сообщают местные жители в соцсетях.

«В Луганск, как и полагается, в "Дружбу", снова приехали ревизоры-кураторы независимой республики. Возможно, спрашивать за с*****нные денежки, возможно, по перемирию или войне поговорить. Не так важно, народу "народной" никто ничего не скажет о сути визита. В городе много пентов, в Вергунке даже блокпост поставили, наверное, чтобы бухие правосеки не прорвались к "Дружбе"», – говорится в посте в одном из местных сообществ.

В другом сообществе очевидцы отмечают, что на дороге на выезде из Луганска установлены «ежи». «На выезде из Луганска в сторону Краснодона, где бывший пост ГАИ, теперь стоит "Урал", типа контроль, и на дороге заграждение – "ежи". Теперь прям как из зоны выезжаешь и въезжаешь», – говорится в сообщении.

Местные жители с иронией отнеслись к сообщению: