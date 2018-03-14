«Наконец-то отжатую тачку зарегистрирую»: В «ЛНР» обсуждают нововведения в регистрации авто . Новости

В «ЛНР» разрешили регистрацию автомобилей без идентификационных номеров. Эту информацию жители неподконтрольной Луганщины восприняли негативно. Новость активно обсуждают местные жители в соцсетях.

Местные жители говорят о том, что неподконтрольная Луганщина превратится в отстойник ворованных и «отжатых» машин:

Алекс: «Срочно надо вторую брать, крутую, но с перебитыми номерами и за копейки, абы по местным дорогам хотя бы порассекать с удовольствием»;

Владислав: «Наконец-то свою отжатую тачку зарегистрирую»;

Виктор: «Ворованные тачилы из Грузии регистрируй без проблем. Это Луганск, **ли нам, босякам»;

Вася: «Это в Абхазии такая лафа – приличные иномарки по 4-5 тыс. долл. Местные там говорят, что такие низкие цены из-за отсутствия таможенных платежей, но я подозреваю, что это все – ворованное со всего мира через Грузию и абхазские порты завозится»;

Артем: «М, найс. Теперь будут еще перебитые машины на учет ставить. Совсем уже там с ума сошли»;

Евгений: «Лол, отстойник ворованных тачек»;

Владимир: «Вот это рай для барыг и отжатых в 14 году».

Также высказывается предположение, что регистрация будет доступна «для своих». «Да там, скорее всего, куча будет ограничений, и делается это, скорее всего, для своих, чтобы легализовать тачки... Но то, что такое предлагают делать, это, конечно, п***ец. Просто интересно, как такие тачки с ЛНР-номерами, даже которые чистые, будут пропускать на территорию России, им же хотя бы имидж надо сохранять. У них в России же с Интерполом как минимум соглашения и все дела», – пишет Алекс.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» облегчили жизнь угонщикам авто.

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