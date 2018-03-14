На Донетчине шахтеры получили смс о поступлении зарплаты, – Волынец. Новости

В Донецкой области шахтеры ГП «Селидовуголь» в ночь с 13 на 14 марта стали получать смс о поступлении зарплаты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Как нам сообщили шахтеры ГП "Селидовуголь", сейчас они получают смс-уведомления о поступлении зарплаты за январь и части – за февраль. Надеемся, что горняки других государственных шахт также получили эти средства», – написал он.

Напомним, в Донецкой области на шахте «Родинская» ГП «Мирноградуголь» горняки отказываются подниматься на поверхность, требуя выплаты зарплаты.

Напомним, работники четырех шахт государственного предприятия «Селидовуголь» и главы местных первичных профсоюзных организаций вместе с главой местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктором Трифоновым в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности 21 февраля объявили бессрочную голодовку. На седьмые сутки двоим участникам акции в случае продолжения голодания грозила кома.

Как сообщалось ранее, Волынец заявил, что протест горняков трех шахт в Донецкой области продолжается уже восьмой день и приобретает затяжной характер.

Напомним, почти 8500 шахтеров объединения «Селидовуголь» получают зарплату нерегулярно и частями. Из-за невыплаты зарплаты люди не могут позволить себе самого необходимого.

Ранее сообщалось, что 14 февраля, шахтеры ГП «Селидовуголь» перекрыли автодорогу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.

1 марта шахтеры государственного предприятия «Селидовуголь» на девятые сутки протестной акции прекратили голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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