Сводка из зоны АТО за 13 марта: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 4 обстрела украинских позиций, 1 украинский военнослужащий получил боевую травму. Об этом сегодня, 14 марта, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении по укреплениям сил АТО недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Зализным – гранатометы и стрелковое оружие.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков, из стрелкового оружия – у шахты «Бутовка».

В «ДНР» сообщают, что «общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 60 единиц. При обстрелах применялись тяжелые минометы, различные типы гранатометов и вооружение БМП/БТР. Под огонь попали западная окраина Донецка, Ясиноватая и село Спартак».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.