В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 377 человек. Новости

В «ДНР» с 10 по 11 марта за нарушение комендантского часа задержали 377 человек, 10 из них привлечены к ответственности за «мелкое хулиганство» и 7 – за злостное неповиновение сотрудникам «полиции». Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
Отмечается, что в ходе проведения отработки проверены 280 увеселительных заведений, а также составлены 118 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных «законом» местах или появление в общественных местах в пьяном виде.
В 2018 году за нарушение комендантского часа в «ДНР» были задержаны:
- с 12 по 14 января – более 350 человек;
- с 20 по 21 января – 173 человека;
- с 26 по 28 января – 495 человек;
- со 2 по 3 февраля – 298 человек;
- с 10 по 11 февраля – 393 человека;
- с 16 по 18 февраля – 408 человек;
- с 24 по 25 февраля – 350 человек;
- с 2 по 4 марта – 377 человек.
Напомним, в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, в период с июня по декабрь 2017 года за нарушение комендантского часа еженедельно на выходных задерживали от 279 до 766 человек.
Читайте также:
Комментарии