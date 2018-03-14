В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 377 человек. Новости

В «ДНР» с 10 по 11 марта за нарушение комендантского часа задержали 377 человек, 10 из них привлечены к ответственности за «мелкое хулиганство» и 7 – за злостное неповиновение сотрудникам «полиции». Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в ходе проведения отработки проверены 280 увеселительных заведений, а также составлены 118 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных «законом» местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

В 2018 году за нарушение комендантского часа в «ДНР» были задержаны:

Напомним, в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, в период с июня по декабрь 2017 года за нарушение комендантского часа еженедельно на выходных задерживали от 279 до 766 человек.

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