Вслед за «ДНР»: «ЛНР» собирается отказаться от украинского мобильного кода. Новости

«Республиканский» мобильный оператор «Лугаком» в «ЛНР» собирается отказаться от украинского кода +38072 и перейти на российскую нумерацию. При этом «Феникс» и «Лугаком» были созданы для «военных потребностей». Об этом заявил «замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР» Юрий Першиков, передают местные интернет-ресурсы.

По его словам, в «ЛНР» изучают опыт «ДНР». «И если он, этот опыт, будет результативен, возьмем на вооружение. "Феникс" и "Лугаком" – это внутренняя связь, которая была создана для обеспечения военных потребностей. Потом ею стали пользоваться чиновники и милиция. Часть пакетов поступает в продажу для покрытия расходов на содержание систем связи. Излишки пакетов мы продаем населению, поскольку связь – дорогостоящее предприятие, и за счет абонентов мы покрываем некоторые технические издержки», – утверждает Першиков.

Напомним, «министр связи ДНР» Виктор Яценко обещает перевести абонентов местного мобильного оператора «Феникс» на российский код «+7».

Ранее Яценко заявил, что лично выбрал украинскую нумерацию «+38071» для «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Также он сообщил, что sim-карты для «Феникс» изготавливаются на заводе в Московской области.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работу Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

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