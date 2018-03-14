На Донетчине обнаружено тело мужчины в военной форме, – штаб АТО. Новости

На Донетчине обнаружено тело мужчины в военной форме. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации пресс-центра, между Ивано-Дарьевкой и Спорным гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме одежды. Никаких документов, удостоверяющих личность, не обнаружено. «Тело доставили в Бахмутское отделение бюро судебно-медицинских экспертиз ГУ НП в Донецкой области для проведения вскрытия и гистологической экспертизы. В настоящее время представителями Национальной полиции и Военной службой правопорядка ВС Украины осуществляются мероприятия по идентификации тела», – отметили в штабе АТО.