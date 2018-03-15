Житель Кореи рассказал, как пронес на трибуны Олимпиады-2018 флаг «ДНР» (Фото). Новости

Житель Южной Кореи Григорий Цой не имел проблем с правоохранителями, когда проносил флаг «ДНР» на стадион во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом он рассказал в интервью одной из «республиканских» газет.

Так, 22 февраля во время хоккейного матча между Сборной России и Сборной США парень развернул флаг «ДНР», находясь на трибуне среди болельщиков.

Григорий Цой родом из Узбекистана, последние несколько лет живет в Южной Корее. «Вообще, я этнический кореец, но родился в Ташкенте в 1979 году. Прожил 13 лет в Москве, а на данный момент уже пятый год живу в Южной Корее. Профессионально занимаюсь турнирным покером», – рассказал о себе Цой.

На Донбассе он никогда не был, но в Корее поддерживает отношения с приехавшими из неподконтрольной украинской власти Макеевки. У одного из них он и взял флаг «ДНР». «Здесь, в Корее, есть ребята из Макеевки. Мы дружим замечательно, и взгляды на жизнь у нас одинаковые, все-таки мы родились в одной единой стране – СССР. Так и дружим. А тут Олимпийские игры, и с такой ненавистью к нашим спортсменам подошли... На принципиальном матче с американцами было решено поддержать ребят и страну. Так как Игры политизированы, то и поддержка наша стала зеркальной. Флаг ДНР оказался у друга вовремя», – пояснил Цой.

Парень отметил, что у него не было проблем с флагом непризнанной «республики», несмотря на запрет Международного олимпийского комитета проносить на стадионы Олимпиады флаги стран, которые не принимают участия в Играх.

«На самом деле особых трудностей не было. Я его и не прятал. Гордо, уверенно надел, завязал его, как плащ, на спине и пошел на матч болеть за наших. В какой-то момент на проходе полицейские спросили: "Что за флаг?" Как я понял, для того, чтобы меня направить – к каким болельщикам идти. Ну, ответ был единственный: "Российский флаг!" И вопросов больше не было», – продолжил житель Кореи.

После матча он вернул флаг макеевчанину, «сейчас флаг красуется на его стене у него дома».

Цой также рассказал, что жители Южной Кореи не особо интересуются мировыми проблемами, и ситуацией в Украине в частности. «На самом деле местные корейцы не очень осведомлены о том, что творится в мире. Они свою жизнь посвящают работе, находятся на заводах по 12 часов в сутки и неохотно говорят на эти темы…Что же касается Украины, то, естественно, по местному телевидению говорят, что Россия – агрессор и все плохое идет от нас», – сказал Цой.

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