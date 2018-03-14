В Верховной Раде призвали не экономить на пенсиях неподконтрольному Донбассу. Новости

Процедура верификации унизительна и физически не под силу многим людям. Власти продолжают дискриминационно относиться к пенсионерам, проживающим на неподконтрольных территориях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 марта, в ходе брифинга в Верховной Раде заявил депутат от «Оппозиционного блока» Александр Долженков (на фото).

Депутат напомнил, что Конституционный суд Украины принял 28 февраля решение, которым признаны неконституционными некоторые положения Налогового кодекса касательно налогообложения пенсий. Вместе с тем, депутат считает, что власти продолжают дискриминационно относиться к некоторым категориям пенсионеров.

Долженков критически высказался о принятии в 2016 году Постановления 365. Также он отметил, что правительство решило, что 1,5 млн пенсионеров, проживающих на неподконтрольном Донбассе, для получения пенсий должны оформить справки переселенца. И люди стали оформлять справки. «После этого действующая власть выяснила, что затраты на содержание этой категории населения – значительны. И поэтому нужно ввести новую, более унизительную процедуру верификации», – сказал нардеп.

Он отметил, что при этом многие пенсионеры, проживающие на неподконтрольных территориях, не могут оставить свои дома, и они получали пенсии, пересекая линию разграничения. «Соответственно, сейчас власть говорит об экономии», – сообщил Долженков.

По его словам, в 2016 году из-за введения процедуры верификации лишились пенсий 500 тыс. человек. Он добавил, что всего из 1,5 млн пенсионеров, проживающих на неподконтрольных территориях, 200 тыс. не получают пенсии с 2014 года, 500 тыс. – с 2016 года. Депутат считает, что нельзя говорить о реинтеграции Донбасса, когда не решен вопрос с этими людьми.

«Оппозиционный блок» подал представление в КС относительно признания постановлений неконституционными. Однако, по словам Долженкова, Конституционный суд принял решение только по первому представлению, а всего их более 20-ти. Также депутат обратился к власти с призывом отменить нормативно-правовые акты, так как процедура верификации унизительна и физически не под силу многим людям. Кроме того, он считает, что власти нужно отказаться от высказываний об экономии на пенсиях людям, проживающим на неподконтрольном Донбассе.

Читайте также: