В «ЛНР» в детские сады не могут взять более 2-х тыс. детей. Новости

В «ЛНР» в детские сады не могут взять более 2-х тыс. детей

14.03.18 14:58dnews.dn.uaНовости

Очередь в дошкольные учреждения в «ЛНР» составляет более 2-х тыс. человек. Об этом заявил «и. о. главы ЛНР» Леонид Пасечник (на фото), передают местные интернет-ресурсы.

«У нас в республике очередь в дошкольные учреждения составляет более 2-х тыс. людей, я считаю, что это также недопустимо», – уверяет Пасечник.

При этом, по его словам, очередь в дошкольные учреждения можно ликвидировать в течение ближайших 5-ти лет.

Ранее сообщалось, как переселенцу устроить ребенка в детский сад и есть ли какие-нибудь льготы.

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