В «ЛНР» в детские сады не могут взять более 2-х тыс. детей. Новости

Очередь в дошкольные учреждения в «ЛНР» составляет более 2-х тыс. человек. Об этом заявил «и. о. главы ЛНР» Леонид Пасечник (на фото), передают местные интернет-ресурсы.
«У нас в республике очередь в дошкольные учреждения составляет более 2-х тыс. людей, я считаю, что это также недопустимо», – уверяет Пасечник.
При этом, по его словам, очередь в дошкольные учреждения можно ликвидировать в течение ближайших 5-ти лет.
Ранее сообщалось, как переселенцу устроить ребенка в детский сад и есть ли какие-нибудь льготы.
Читайте также:
- В Константиновке на окна и двери для детского сада потратили 6 миллионов (Фото)
- В Мариуполе заработала электронная очередь в детсады
- Прокуратура требует закрыть 11 учебных заведений на Донетчине
- В селе на Луганщине после капремонта открыли детсад (Фото)
- Гарбуз показал отремонтированный за 1,4 млн грн детсад на Луганщине (Фото)
- В прифронтовом Светлодарске отремонтировали детсад на 77 тыс. долларов (Фото)
- Как в Дебальцево детсад открывали: свернули ковры и закрыли двери (Фото)
- Ребенка из Луганска не берут в детский сад в Белокуракино
- Жебривский показал отремонтированный за 1,8 млн грн детсад в Покровске (Фото)
Комментарии