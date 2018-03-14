В «ЛНР» сократили количество «прокуроров». Новости

В «ЛНР» решили сократить численность «прокуроров». Об этом сегодня, 14 марта, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Мы обращаемся в народный совет с вопросом о том, чтобы сократить штатную численность сотрудников генеральной прокуратуры ЛНР на 72 человека», – заявил «заместитель генерального прокурора ЛНР» Андрей Шаталов.

За предложение о сокращении единогласно проголосовали 36 «депутатов». Таким образом, численность работников «органов прокуратуры» была уменьшена с 661 до 589 человек.

Ранее в «ЛНР» сообщали, что по итогам проведенной «аттестации» были уволены 36 «прокурорско-следственных» работников.

Напомним, в Луганской области начато специальное досудебное расследование в отношении судей, перешедших на сторону «ЛНР».

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