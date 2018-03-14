В центре Донецка произошло ДТП (Фото). Новости

Сегодня, 14 марта, в Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В аварии, судя по опубликованным фото, пострадало авто ВАЗ 2114. Местные жители уточняют, что авария произошла на пересечении Мира и Артема.

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