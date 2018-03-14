В «ДНР» перевозчики обосновали поднятие цен на проезд. Новости

В «ДНР» жалуются на изношенность транспорта и то, что стоимость проезда не менялась годами. Отсутствие доходов не позволяет ремонтировать автобусы, платить нормальную зарплату водителям. Отсюда проблемы с безопасностью перевозки пассажиров, пишет «комсомольская правда. Донецк».

На прошлой неделе накопившиеся вопросы обсуждались на совещании с представителями «комитета народного совета по транспорту и связи», «министерства транспорта», «госпредприятия "Автовокзалы Донбасса"» и перевозчиков. «В тарифном комитете лежат документы, где стоимость проезда должна быть от 12 до 14 рублей. А у нас сейчас 8-9 рублей. При таких доходах мы физически не можем содержать транспорт в надлежащем виде. К этим проблемам добавились и другие – ведение книги учета расчетных операций и всевозможные проверки со стороны служб охраны труда, безопасности движения, техотделов и других. Мы понимаем, что безопасность движения – прежде всего. Но как мы можем ее обеспечить, довести до надлежащего уровня с такими тарифами?!», – говорит представитель инициативной группы перевозчиков.

Из-за сложного финансового положения сокращается количество не только маршрутов, но и автобусов на предприятиях. «Транспорт просто умирает, мы разбираем автобусы на запчасти. У меня пять автобусов стоит разобранных. С них я ставлю запчасти на другие машины. У нас "Эталоны", "Богданы". Поэтому запчасти в Украине берем, цены там растут. У нас другого производителя автобусов нет. В министерстве доходов и сборов говорят: "Надо зарплату поднять". А с чего мне ее поднять? У нас вся зарплата идет от установленного тарифа. Мы его заложники», – говорят перевозчики.

Также автоперевозчики жалуются, что несут убытки из-за большого количества льготников. В «ДНР» есть 27 льготных категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда. Но перевозчикам никто не компенсирует убытки. Они выступили с предложением упорядочить льготный пассажиропоток до 20% от заполняемости. «Власти республики должны рассмотреть возможность встречных шагов для перевозчиков. Предложить им, если не льготные, то нормальные условия для работы, чтобы перевозки могли жить и развиваться», – считает «заместитель председателя народного совета» Ольга Макеева.

Не исключено, что после этого совещания стоимость перевозки пассажиров вырастет, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном Донецке у автобуса на ходу отвалилась задняя ось с колесами.

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