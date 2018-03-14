Как будут восстанавливать Vodafone в «ДНР»/«ЛНР». Новости

На заседании подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске сегодня, 14 марта, достигнута договоренность по алгоритму восстановления украинской мобильной связи в «ДНР» и «ЛНР». Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО*. Эта работа будет происходить силами компании "Водафон Украины" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства», – сообщила Олифер.

Ранее сообщалось, что 28 февраля, основным вопросом заседания социально-экономической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, было – восстановление мобильной связи на территории «ДНР».

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

На ж/д вокзал неподконтрольного Донецка все больше жителей города приходят, чтобы позвонить. Таких «островков связи» в Донецке несколько.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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