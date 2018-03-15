«Глава ДНР» о выплатах шахтерам: Долги до полугода – это не задолженность по зарплате. Новости

Отставание в выплате и долги прежних лет по оплате труда шахтерам в «ДНР» не является задолженность по заработной плате. Таково мнение «глава ДНР» Александр Захарченко выразил в ходе пресс-конференции, материалы которой опубликованы в местной газете.

«Главе ДНР» был задан вопрос – планирует ли он в рамках своей предвыборной программы решить проблему с полным погашением задолженностей по заработной плате в угольной промышленности. «А где есть задолженность по заработной плате? На государственных шахтах есть отставание в выплате заработной платы – ровно месяц. По некоторым коммерческим предприятиям существует задолженность в полгода», – начал свой ответ Захарченко.

Он также сообщил, что получил обращение с шахты «Ждановская», где задолженность по зарплате составляет 4-6 месяцев в зависимости от участков. «Дело в том, что текущая заработная плата выдается там вовремя. Задолженность возникла в 2015 году, когда там шли активные боевые действия», – пояснил «глава ДНР».

«Ситуация напряженная: не на всех госпредприятиях отрасли погашены долги за прошлый период, но текущая зарплата выдается всем. Руководству поставлена задача данный вопрос сделать приоритетным. 98% предприятий погасили долги, остаются шахты, которые временно не отгружают уголь, либо работают в режиме водоотлива. На водокачках зарплаты платятся из госбюджета, который формируется по итогам квартала. Поэтому есть задержки», – продолжил настаивать на отсутствии задолженности по оплате труда Захарченко.

При этом он напомнил, что сам работал шахтером и «прекрасно понимаю всю тяжесть труда горняков». «Все меры, которые я могу предпринимать, и даже больше, я предпринимаю», – резюмировал он.

Напомним, задержки с выплатой шахтерам даже текущей заработной платы отмечались в «ДНР» и в течение 2017 года. Аналогичная ситуация была и в сфере образования.

Как сообщали местные жители, в 2018 году средний уровень зарплат на шахтах «ДНР» – 5-7 тыс. руб. (2326 –3256 грн по местному курсу).

Экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский констатировал, что в «ДНР» острый дефицит бюджета, который усилился в 2018 году – с марта «увеличение дефицита бюджета ожидается на уровне около 1,3 млн руб. в месяц». Он также сообщил уровень заработных плат на ведущих шахтах «республики»: «Подземный горнорабочий (это не ГРОЗ, который непосредственно занимается добычей угля, работает в лаве) – это человек, который находится в шахте и занимается обеспечением дополнительных функций, крепи устанавливает и пр., так вот он зарабатывает 6 тыс. руб. (2791 грн)… ГРОЗ при выполнении плана вместе с премией получает 20 тыс. руб. (9302 грн), и это на достаточно крепкой шахте, которая до войны не являлась убыточной. А это человек, который находится в этой лаве свои положенные 6 часов, добывает там уголь, рискуя жизнью».

В «ЛНР» также проблемы с оплатой труда горняков – как в прошлом, так и в этом году. В результате в феврале сотрудники угольного объединения «Краснодонуголь» провели акцию протеста, аналогичная акция прошла в объединении «Ровенькиантрацит».

Также сообщалось, что по состоянию на февраль сохраняются задержки с выплатой заработной платы в «армии ДНР», а при ее получении – продолжаются поборы в 10% «командирам на общак».

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