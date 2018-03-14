Включите просто МТС: В«ДНР» жители не оценили запуск 3G на «Фениксе» . Новости

В «ДНР» местный мобильный оператор «Феникс» сегодня, 14 марта, запустил сеть 3G для абонентов в Донецке, Макеевке и Горловке. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«Сегодня, 14 марта 2018 года, ГП "Республиканский оператор связи" запустил работу сети третьего поколения в полном объеме в трех городах республики Донецке, Макеевке и Горловке. Помимо ранее доступной передачи данных, абоненты получили возможность осуществлять звонки и передавать SMS-сообщения... В планах компании увеличение количества 3G-базовых станций не только в Донецке, Макеевке и Горловке, но и в других крупных городах республики», – говорится в сообщении.

Уточняется, что оплата на сегодняшний день остается согласно действующим тарифным планам.

При этом в социальных сетях жители неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области по-разному восприняли эту новость: одни – с иронией и жалобами на плохое качество связи «Феникс», другие – довольны связью.

Игорь: «Как там 4G ? Когда ждать ?))))»;

Павел: «Сразу 5G будет!!! Как в Японии»;

Антон: «МТС верните ... "Феникс" – рация, и та сломана»;

Виктор: «Теперь нужно мобильную связь настроить. На украинской связи антенна была полная (сигнал), на "Фениксе" – половина. Может, вышка не работает, хотя две вышки стоят 200 метров от дома, и на новорабочем поселке связь – дерьмо. Вообще нельзя с кем-нибудь поговорить»;

Елена: «Это на самом деле ,"галактика". Скажите, а что делать владельцам кнопочников да пожилым людям? Какие, в чертях 3-4-5 Ж?»;

Александр: «У меня не работает 3G, а чтоб звонить, нужно переключать сеть на 2G»;

Алина: «У меня тоже переодически такой значок появляется, но не надолго! И появляется он, когда ему вздумается, а не тогда, когда мне это надо!»;

Александр М.: «В Калининском районе он ловит. В Киевском, даже возле офиса "Феникса", постоянно выпадает».

Позитивные отзывы выглядят, в основном, так: