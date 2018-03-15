Два дня мы ее ели: Маньяк «ДНР» рассказал детали своих убийств (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки, убивший четырех человек, рассказал подробности своих зверских деяний. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

«В Горловке были обнаружены четыре гражданских трупа, были установлены их личности и подозреваемый в совершении данного преступления. Злоумышленник пытался скрыться, но был задержан», – прокомментировал «начальник Горловского ГУ МВД ДНР» Вадим Савкин.

Оказалось, что 27-летний мужчина был ранее судим за аналогичные преступления.

Задержанный пояснил, что последние четыре убийства совершил в ходе алкогольного застолья. Так, при первом случае он выпивал вместе с иным горловчанином и его сожительницей. Возникла ссора, в результате, по словам задержанного, женщина начала избивать его резиновой палкой. Во время следующего застолья фигурант захотел наказать обидчицу. «Решил отомстить. Я взял бутылку, разбил ее – получилась "звездочка". Два раза ударил ее в подъязычник, а потом в бочину», – уточнил задержанный.

Он вместе с сожителем женщины перенес ее труп в сарай и засыпал землей.

Следующей жертвой стал случайный знакомый, который пришел в гости с бутылкой самогона. Во время застолья между мужчинами завязалась драка. В соседней комнате находился товарищ фигуранта – Андрей, который ножом нанес удары гостю. «Он ударил ножом. Потом я вышел, возвращаюсь, а Андрей как колол его, так и колол. Я перевернул его, взял у Андрея нож, разрезал живот, и Андрей говорит: глянь, какая печенка, надо ее вырезать и пожарить. Два дня мы ее ели», – рассказал ужасные подробности фигурант.

В течение следующих дней жертвами злоумышленников стали еще двое их знакомых. При обыске сотрудники «полиции» обнаружили на территории домовладения останки четырех человек, два мужских трупа были расчленены. Все фигуранты дела задержаны.

Как сообщил Вадим Савкин, санкция статьи «уголовного кодекса ДНР», которую вменяют задержанному, предусматривает высшую меру наказания. Отметим, что высшей мерой в «ДНР» является смертная казнь.

В соцсетях по-разному отреагировали на данную информацию:

«Xrym1979»: «Так держать, православные!»;

«Скот»: «Но что, тут скажешь – руцкий мир»;

«Жесть»: «Короче расстрел, короче... Надо всех алкашей, торчков и шлюх – за 101-й км, как это делали в СССР...»;

«Вrat4itera»: «За 101-м км начинается граница другого государства, оставьте их у себя».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» разыскивался мужчина, которого обвиняют в убийстве четырех человек, двое из которых были убиты с особой жестокостью.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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