В «ДНР» пенсионерка ударила внука топором и скрылась с места преступления. Новости

В неподконтрольной Макеевке пенсионерка топором ударила своего внука по голове и скрылась. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

В «полицию» из приемного отделения городской больницы поступило сообщение о том, что к ним бригадой «скорой помощи» с открытой черепно-мозговой травмой головы доставлен несовершеннолетний макеевчанин. «Правоохранители» установили личность и местонахождение женщины, причастной к данному преступлению. Ею оказалась бабушка 17-летнего подростка, которая дала признательные показания. Женщина пояснила, что в ходе ссоры с внуком нанесла ему удар топором по голове и скрылась с места преступления.

По данному факту возбуждено «уголовное дело». Пенсионерке грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» разыскивался мужчина, которого обвиняют в убийстве четверых человек, двое из которых были убиты с особой жестокостью.

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