В «ЛНР» запретили рассказывать детям о сексменьшинствах. Новости

В «ЛНР» запретили распространение среди детей информации о сексменьшинствах. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба «народного совета ЛНР».

«Депутаты» приняли «закон» о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, которым запрещено распространение среди детей информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.

«Закон направлен на расширение круга запрещенной для распространения среди детей информации», – уверяет «председатель комитета по вопросам международных отношений» Нелли Задирака.

«В частности, это касается распространения информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. Мы считаем, что такие "европейские ценности" не имеют права на существование в нашей республике», – утверждает она.

Напомним, в «ЛНР» решили сократить численность «прокуроров».