В прифронтовой Авдеевке в рок-школе прошли первые занятия (Фото). Новости

В рамках Фестиваля искусств «Авдеевка ФМ» в прифронтовом городе стартовала недельная рок-школа. Об этом сообщается в сообществе «Инициативная группа города Авдеевка» в Facebook.

Учениками необычной школы в рок-комнате во Дворце культуры, техники и спорта стали разные по возрасту (от 14 до 45 лет) и умениям (играют на барабанах, гитаре, фортепиано, исполнители, авторы стихов) жители Авдеевки. От участия в рок-школе они ожидают «получить больше опыта в написании текстов песен, попробовать себя в игре на инструментах», «развиваться в музыке», «научиться петь чистым вокалом», «сыграть в рок-группе».

Наставником для начинающих рок-музыкантов стал фронтмен фолк-рок-группы «Камышовый кот» (г. Винница), представитель творческого объединения музыкантов и художников «Музыкальный батальон» Роман Криль. Хотя Роман имеет опыт в подготовке профессиональных музыкантов и певцов, формат недельной рок-школы является для него новым и интересным экспериментом.

На первом и втором занятии были импровизации, пение, шутки. В первый день студенты школы получили свое первое задание: составить свои тексты или истории о чем-то наиболее важном в жизни. Во время второго занятия студенты вместе с наставником разбирали тексты, которые, возможно, станут основой будущих песен. Закончился второй день динамическим джем-сейшном (совместной музыкальной сессией). Занятия в школе продолжаются.

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