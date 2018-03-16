В Мариуполе недострои превратят в уютное жилье. Наверное… (Фото). Новости

В Мариуполе приступили к реализации городской целевой Программы обеспечения жильем на 2018-2022 гг. переселенцев, участников АТО и мариупольцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Об этом передает корреспондент «Донецких новостей».

Как сообщил секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма, в настоящее время идет разработка проекта дома на Азовстальской, 5-а (Левобережный район), который предусматривает строительство современного энергоэффективного девятиэтажного дома с индивидуальным газовым отоплением. В многоэтажке будут построены 72 малогабаритные квартиры улучшенной планировки, жилой площадью 4500 кв.м.

Всего в течение пяти лет городская власть столицы Приазовья планирует обеспечить жильем порядка 900 семей.

Недострои, которые не один десяток лет уродуют облик Мариуполя, также привлекли внимание местной власти в качестве возможности обеспечения жильем горожан льготных категорий. По словам секретаря горсовета, ситуация с такими строениями достаточно сложная, поскольку не все собственники поддерживают данную программу. Однако городская власть с оптимизмом смотрит на проблему. «Мы определили дорожную карту и уже в следующем году будем заходить в определенные процессы, которые позволят нам достраивать данное жилье. У нас есть презентация, есть перспективный план. Поэтому мы будем обсуждать это с собственниками, с донорами, чтобы возобновить строительство», – пояснил Степан Махсма.

Положительное решение вопроса недостроев не только облегчит задачу по обеспечению жильем тех, кто в нем нуждается, но и избавит Мариуполь от неприглядных скелетов зданий, портящих городской пейзаж.

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