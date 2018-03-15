Изрешеченные каски и обожженные флаги: В Староконстантинове открылся музей АТО (Фото). Новости

В прошлом году жители Староконстантинова (Хмельницкая обл.) взялись создать музей памяти военных, служивших и служащих на Донбассе.

По словам главы общественной организации участников АТО в Староконстантинове Сергея Жмурко, музей создавался с целью отблагодарить военнослужащих, которые защищают государство.

Экспозиция музея АТО развернулась в гарнизонном Доме офицеров. Здесь более 200 экспонатов. Их собирали как волонтеры, так и военные. В целом же, от замысла до воплощения идеи в жизнь ушел год.

«Это сохранение светлой памяти о тех ребятах, которых уже нет с нами, сохранение правдивой истории», – отметил житель города Андрей Казмирчук.

В музее можно увидеть изрешеченные каски, гильзы, остатки снарядов, обожженные флаги и сотни фотографий. В музее АТО – два зала. Один посвящен моментам жизни бойцов. Второй – памяти погибших воинов, среди которых – 17 жителей этого района.

Мать одного из погибших военнослужащих считает, что именно благодаря такому начинанию, благодаря музею подрастающее поколение сможет узнать имена героев.

Людей на открытие пришло много. «Мне было интересно побывать здесь, посмотреть на экспонаты, привезенные из АТО», – рассказала одна из посетительниц музея.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеосюжету «33 канала»