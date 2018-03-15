Пасечник в «ЛНР» сделал заявление о «пасхальном» перемирии. Новости

В «ЛНР» просят объявить «пасхальное перемирие». Об этом заявил «и.о. главы ЛНР» Леонид Пасечник (на фото), сегодня, 15 марта, передают местные интернет-ресурсы.

По его словам, «весеннее перемирие», которое началось 5 марта, не привело к прекращению огня. «Однако надежда на то, что режим прекращения огня станет постоянным, все-таки есть. В связи с этим я призываю со Страстной недели, с 1 апреля, объявить "пасхальное перемирие"», – утверждает Пасечник.

«Проработку этого вопроса поручаю полномочному представителю ЛНР в Минске Владиславу Дейнего», – уточнил он и добавил, что рассчитывает «на поддержку решения о перемирии со стороны всех участников переговорного процесса».

Напомним, за минувшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа призвала к перемирию на Донбассе с понедельника, 5 марта. В «Л-ДНР» издали соответствующие «приказы».

Вооруженные силы Украины подтвердили готовность к установлению и соблюдению режима прекращения огня. При этом, по данным украинской разведки, незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» планируют обстрелять подконтрольные им населенные пункты и обвинить в этом ВСУ.

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