Украинцы могут проверить свой трудовой стаж и размер пенсии онлайн. Новости

Каждый украинец может проверить свой трудовой стаж и размер пенсии онлайн, а также рассчитать предварительно размер своей будущей пенсии. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

«Нужно зайти на сайт [Пенсионного фонда], создать рабочий кабинет. У вас должен быть соответствующий ключ. И вы можете посмотреть. У нас история персональных взносов начинается с 2000 года, но уже четкие размеры взносов – с 2004 года. Каждый человек сегодня может посмотреть, какой у него страховой стаж, какой размер взносов и даже произвести предварительный расчет своей собственной пенсии», – говорит он.

По его словам, чтобы получить электронный ключ гражданам Украины, как вариант, нужно заполнить декларацию о доходах. «Ключ нужен не только для подачи электронной декларации, а вообще, когда вы пользуетесь банковскими услугами или хотите иметь какие-то электронные сервисы. Чтобы подтверждать вашу подпись вам все равно такой ключ будет нужен», – продолжил Рева.

«Вы можете сделать электронный ключ и не выходя из дома, если у вас есть платежная банковская карточка», – добавил министр соцполитики.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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