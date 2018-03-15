Или расстреляют, или на подвал: Задержанный диверсант «ДНР» об «армии». Новости

В «армии» «ДНР» крайне низкое моральное состояние людей, которые стоят на боевых позициях против Вооруженных Сил Украины, но они запуганы и боятся протестовать против своих «командиров» и «местных властей», поэтому даже по программе обмена пленными возвращаться в «республику» горловчанин, попавший в плен к украинским военным, боится. Об этом в эфире «5 канала» рассказал один из задержанных диверсантов – 42-летний житель Горловки Игорь.

«Пока нет таких агитаторов [за Украину]. Если кто-то там слово лишнее будет говорить, сразу там тебя расстреляют… Со мной, что будет, [если узнают, что попал в плен]? Или расстреляют или лет 15 дадут», – говорит он.

По его словам, в «ДНР» якобы запретили нарушать объявленное перемирие. «Сейчас на счет этого вообще сказали не стрелять, когда перемирие, что даже если будут стрелять, тебе срок дадут – от 3 до 8 лет. А так командование дает [приказ на открытие огня]», – утверждает задержанный.

До «службы» в «армии ДНР», до марта 2015 года, мужчина работал на обогатительной фабрике в Горловке. «Работал на производстве, на ЦОФ "Узловской", обогащали уголь, перерабатывали, отсылали на коксохимы, на тепловые электростанции. В армии алкоголизм и наркотики процветают, я – только алкоголь», – рассказывает он.

Горловчанин также рассказал, что делают в «ДНР» с теми, кто самовольно покидает «военные части», его находится в неподконтрольной ВСУ части поселка Зайцево (Верхняя Жованка, Донецкая обл.) с декабря 2016 года и без «ротации». Там он «работал» помощником гранатометчика.

«У меня лично нет, не было, [раньше самовольно не покидал]. Это называется у нас – "ушел в Сочи". Кого ездят вылавливают, кого не вылавливают. Но если выловили, 4 месяца будешь сидеть на подвале, получать деньги и командиру. Сейчас очень многие сбегают. По штатке нас должно быть вместе с командиром взвода 22 человека, 3 отделения по 7 человек, сейчас с ранеными 15 человек нас. Последний 200-й был летом, пулеметчик погиб», – сказал он.

Как сообщалось ранее, вблизи неподконтрольной Горловки (Донецкая обл.) в поселке Зайцево украинские военные задержали диверсанта «ДНР». Во время очередного нарушения перемирия, пока продолжался обстрел, ВСУ заметили мужчину с оружием и военной форме российского образца. Попав в плен, он рассказал о жизни в «ДНР» сегодня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «5 канала»

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