Все магазины Захарченко: Житель Горловки об «армии» и жизни в «ДНР». Новости

В «ДНР» в рядах «армии» злоупотребляют алкоголем и наркотиками, воюют якобы из-за безработицы, а контролируют их российские кураторы. Об этом в эфире «5 канала» рассказал один из задержанных диверсантов «ДНР» – 42-летний житель неподконтрольной Горловки (Донецкая обл.) Игорь.

«Пошел в сторону ваших окопов, попал в плен. И алкоголь употребляем, и наркотические средства. Хотели самостоятельно жить, отсоединиться от Украины. Я горловский сам, местный. В Горловке и проходил службу, по месту», – говорит он.

По его словам, воевать против Украины пошел из-за безденежья, чтобы семью прокормить, так как все производства в «ДНР» стоят и ничего не работает. «Нет экономики вообще. Так и делают, чтоб люди шли воевали. [Платили] 15 тыс. руб., месяц в месяц. Армии [России] не видел лично, но есть инструкторы российские. Они командуют нашими начальниками, а наше начальство уже нами», – продолжает диверсант.

«Приказы все получают от российских советников… В России мы никому не нужны – это все брехня. А сами – кто при деньгах был, так и остались. Все магазины Захарченко, все бензоколонки и все остальное», – рассказал он.

Как сообщалось ранее, вблизи неподконтрольной Горловки в поселке Зайцево украинские военные задержали диверсанта «ДНР». Во время очередного нарушения перемирия, пока продолжался обстрел, ВСУ заметили мужчину с оружием и военной форме российского образца.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: