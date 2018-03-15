ДТП на регулируемом перекрестке в Донецке: Ищут очевидцев (Фото). Новости

В Донецке 14 марта на регулируемом перекрестке произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

ДТП, согласно сообщению, произошло 14 марта в 15:50 в Донецке на перекрестке бульвара Шевченко и улицы 50-й Гвардейской Дивизии. Теперь участники аварии ищут очевидцев для восстановления картины событий.

Жители Донецка обсуждают, как именно могла произойти авария, с учетом того, что на перекрестке работает светофор:

Виктория: «Как вы там впоролись, блин, там мало машин обычно, еще и светофор»;

Елена: «Потому что все хитросделанные пытаются проскочить. Еще и сигналят, подгоняют впереди стоящих. А реально не всегда получается с 50-й Гв. Дивизии повернуть на Шевченко, потому что светофор горит ну прям очень мало, и приходится стоять на 2-х светофорах, пока проедешь. Тут, видимо, "Шкода" пыталась, а "Тойота" ехала просто на зеленый»;

Александр: «Регистратор должен быть в автомобиле, чтобы не бегать и не искать очевидцев».

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