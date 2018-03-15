Геращенко рассказала, сколько задержанных на Донбассе россиян готова обменять Украина. Новости

Более 20 россиян задержаны на Донбассе. Все они осуждены, и их украинская сторона готова обменять на украинцев, удерживаемых в России в тюрьмах. Об этом 14 марта первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«По вопросу освобождения заложников. Украинская сторона еще раз напомнила российским участникам группы, что на Донбассе задержаны и осуждены более 20-ти русских-"настамнетов". Мы готовы передать их РФ в обмен на освобождение пленников Кремля, содержащихся в тюрьмах РФ, и выступаем за активизацию этого процесса», – написала Геращенко.

«Также готовы ко всем здоровым компромиссам ради освобождения наших военных и гражданских из тюрем на оккупированных территориях. В этом вопросе прогресса, к сожалению, несмотря на все наши усилия ускорить очередную волну освобождения, пока нет», – добавила она.

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