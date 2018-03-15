Это ж надо так издеваться: В «ДНР» люди часами стоят в очереди за билетами (Фото). Новости

В «ДНР» – нововведения в области пассажирских перевозок. Так, между Макеевкой и Донецком начали курсировать автобусы с посадкой строго по заранее купленным билетам. Кроме того, подорожал проезд, причем о подорожании объявлено не было. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«На автостанциях страшный бардак и ругань, автобусы отъезжают пустые, люди стоят часами в очереди за билетами», – пишет местная жительница.
«На автобус 111 маршрута, отправляющийся с Южного автовокзала в Макеевку, теперь посадка осуществляется с платформы 21, причем строго по билетам. Стоимость проезда осталась прежней – те же 15 руб. (6,8 грн по местному курсу), но начал взиматься станционный сбор – 3 руб. (1,4 грн)», – объясняет очевидец.
Также пишут о том, что новостей о подорожании не было, однако теперь платить приходится больше. «В ДНР дорожает проезд? Не слышала таких новостей! Но проезд в "волшебном" маршруте 96 вдруг неожиданно подорожал! Сей транспорт доставляет людей с Заперевальной до центра Макеевки. Проезд стоил 10 руб. (4,6 грн). Цена нежданно-негаданно стала 11 руб. (5 грн). Водители разводят руками. Но стоило проехать до конечной станции ЦУМ в Макеевке и попытаться вернуться в Донецк, как выяснилась причина! Просто так в маршрутку уже не сядешь. Придется идти искать кассу, покупать билет! Ведь рейс-то оказался междугородний! А раньше он таковым не являлся?! Видимо, расходы на кассу, кассира и бумагу для кассы мы и должны теперь оплачивать?», – пишет местная жительница.
«Макеевка. Нововведения для пассажиров 111, 121, 96. Билеты нужно покупать в кассе. А это – очередь за билетами. Кажется, легче подсесть на следующей остановке, чем стоять в этом дурдоме. Злите народ дальше», – пишут в одном из пабликов в соцсети макеевчане.
Жители Макеевки говорят о том, что смысл нововведений – это не повышение удобства для пассажиров, а взимание дополнительного сбора:
- Михаил: «А смысл?»;
- Илья: «Смысл – станционный сбор»;
- Алина: «Так пусть станционный сбор снимают с продажи билетов в автобусах. Кондуктор только для мебели сидит?».
Многие дончане и макеевчане высказывают откровенное недовольство подобным положением дел и называют нововведения возвращением в прошлое:
- Людмила: «В очередной раз убеждаюсь, что местная власть совсем дебильная! Это ж надо так над народом издеваться!»;
- Сергей: «Все для народа»;
- Александра: «Ну и твари...»;
- Василий: «Слава могучей республике»;
- Марат: «Было бы прикольно, 15 руб. (6,8 грн) билетик и 15 руб. (6,8 грн) комиссия. И чтобы через 6 минут билетик распадался на атомы»;
- Ленусик: «Какой кошмар, кто это придумал?»;
- Светлана: «Все для народа. Возврат в 90-е. То ли еще будет. Ура, товарищи»;
- Андрей: «В Днепре уже давно в троллейбусах и трамваях можно с помощью телефона проезд оплачивать. А тут людей в 70-е возвращают...».
Напомним, в «ДНР» перевозчики обосновали поднятие цен на проезд.
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