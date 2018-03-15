Фактор коррупции: Пасечник о зарплатах медиков в «ЛНР». Новости

В «ЛНР» из-за низких зарплат медицинских работников коррупция в учреждениях и нехватка кадров. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «и.о. главы ЛНР» Леонид Пасечник.

«Чтобы повысить оказание медицинской помощи на территории республики, необходимо все медицинские учреждения доукомплектовать высококвалифицированным медицинским персоналом. Но на сегодняшний день зарплата медиков в среднем составляет около 4200 руб. (1918 грн по местному курсу – прим.)», – говорит он.

По его словам, это является основным коррупционным фактором для медицины в «ЛНР». «Получая такие деньги, человек вынужден где-то искать средства к существованию в виде продуктов питания, лекарственных препаратов и т. д. Говоря о том, что нужно наводить порядок в медицине, я начал бы с того, что рассмотрел вопрос о поднятии зарплаты медицинским работникам», – заявил Пасечник.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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