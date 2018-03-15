Взорвать ложи и купол, добивая автоматами: Савченко обвиняют в подготовке теракта в Верховной Раде. Новости

Народный депутат Украины Надежда Савченко планировала организацию терактов в Верховной Раде Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 марта, в ходе выступления с трибуны парламента заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко – народный депутат Украины лично планировала, лично вербовала, лично раздавала распоряжения о том, как осуществить террористический акт здесь в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную. Минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет», – сказал он.
По его словам, с народного депутата Украины Надежды Савченко необходимо снять депутатскую неприкосновенность и лишить возможности выезжать за границу Украины. «Сегодня, я, как генеральный прокурор Украины, внесу в Верховную Раду предписание о привлечении к ответственности, задержании и аресте народного депутата Савченко», – продолжил Луценко.
«Прошу также срочно поддержать проект закона, который давно находится у вас на рассмотрении, о том, что после предписания генерального прокурора дипломатические заграничные паспорта народного депутата аннулируются, для того, чтобы этот фигурант остался в Украине и отвечал в украинском суде», – добавил генпрокурор.
Как сообщалось ранее, народного депутата Надежду Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в рамках дела Владимира Рубана.
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