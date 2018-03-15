Савченко попросила Путина освободить украинских заложников на Донбассе и забрать россиян. Новости

Последние три дня народный депутат Украины Надежда Савченко находилась в Страсбурге (Франция), где проводила переговоры с европейскими политиками по вопросу освобождения пленных, а по приезду перед допросом в СБУ обратилась к президенту России Владимиру Путину. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом она заявила сегодня, 15 марта, в ходе своего брифинга.

«Было много встреч, могло быть и больше, но помешали внутренние проблемы в Украине. У меня появилась надежда на то, что на протяжении трех месяцев после выборов президента РФ до начала спортивных действ в России, будет решен этот вопрос. Вернутся не только наши пленные, все, но и политзаключенные, которые Верховная Рада обнародовала, назвав фамилии 60 человек», – говорит она.

Савченко также сделала публичное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить заложников, удерживаемых на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и Крыма и в России.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации. Я не знаю, хватит ли мне времени, жизни, обратиться когда-нибудь лично, поэтому обращаюсь таким образом: "Владимир Путин, вы прекрасно знаете, что я не писала вам прошение о собственном помиловании, вам это хорошо известно. Но теперь, как человек, который прошел этот путь, я хочу обратиться к вам с просьбой – отпустите всех украинцев, которых вы удерживаете в тюрьмах оккупированных территорий и в Российской Федерации"», – заявила нардеп, призвав Путина к диалогу.

«В Украине находятся в тюрьмах 20 граждан Российской Федерации, заберите их – покажите, что ваши люди вам также небезразличны», – обратилась к Путину Савченко.

Как сообщалось ранее, по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, народный депутат Надежда Савченко планировала организацию терактов в Верховной Раде Украины. Ее также подозревают в соучастии в подготовке государственного переворота в Украине в рамках дела Владимира Рубана.

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