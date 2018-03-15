Мирноград получил 10 млн грн на жилье для ВПЛ и другие проекты (Фото). Новости

В Мирнограде (Донецкая обл.) начато финансирование проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины от Европейского инвестиционного банка.

Как сообщили журналистам в Департаменте инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений ДонОГА, начато финансирование проектов. По состоянию на 14 марта получен первый авансовый платеж на общую сумму почти 10 млн грн на 5 проектов в Мирнограде.

Это проекты по восстановлению:

Мирноградской центральной городской больницы: установлено 134 новых оконных блока, ведутся работы по монтажу подоконников и оштукатуриванию откосов;

Управления социальной защиты населения в Мирнограде: реконструкция 2-х общежитий под социальное жилье для ВПЛ. По данным проектам начаты демонтажные работы, закуплена сантехника, баки для нагрева воды, трубы, утеплительные материалы и прочее.

Это – старт масштабного восстановления инфраструктурных объектов области в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины от Европейского инвестиционного банка. Стоит отметить, что по Донецкой области перечень насчитывает 44 проекта на общую сумму 268 млн грн. Наибольшее количество проектов реализуется в Мирнограде (26 проектов) и Бахмуте (11 проектов).

Напомним, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко прокомментировал вопрос восстановления Донбасса.

Источник: ДДК

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