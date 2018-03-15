Пасечник намерен повысить соцпособия и назвал число пенсионеров в «ЛНР». Новости

В «ЛНР» необходимо повысить уровень социальных пособий. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «и.о. главы ЛНР» Леонид Пасечник.

«На сегодняшний день в республике стабильную пенсию получают более 450 тысяч пенсионеров. Эту тенденцию нам надо сохранить и приумножить. Важно также увеличить пособия по беременности и родам неработающим женщинам, малообеспеченным семьям», – сказал он.

Размер средней «республиканской» пенсии Пасечник не назвал, как и конкретные планы о повышениях социальных выплат.

Как сообщалось ранее, «глава ЛНР» также заявил, что в «республике» из-за низких зарплат медицинских работников коррупция в учреждениях и нехватка кадров.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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