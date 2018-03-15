В «ДНР» вслед за «ЛНР» попросили объявить «пасхальное перемирие». Новости

В «ДНР» просят объявить «пасхальное перемирие». Об этом сегодня, 15 марта, заявил «глава ДНР» Александр Захарченко, передают местные интернет-ресурсы.

«5 марта текущего года началось "весеннее перемирие", которое можно назвать одним из самых удачных перемирий. Оно в целом соблюдается, и есть надежды, что режим прекращения огня станет постоянным. В преддверии великого для всех христиан праздника (Пасхи – ред.) предлагаю объявить "пасхальное перемирие" уже со Страстной недели (с 1 апреля)», – заявил Захарченко.

Также в «ДНР» утверждают, что Захарченко «поручил постоянному уполномоченному представителю ДНР в Минске Денису Пушилину на следующей неделе в режиме видеоконференции определить основные параметры "пасхального перемирия"».

Захарченко также обратился к сторонам переговорного процесса с просьбой поддержать данное предложение.

Ранее сообщалось, что об объявлении «пасхального перемирия» заявили в «ЛНР».

Напомним, за минувшие сутки не зафиксировано ни одного обстрела.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа призвала к перемирию на Донбассе с понедельника, 5 марта. В «Л-ДНР» издали соответствующие «приказы».

Вооруженные силы Украины подтвердили готовность к установлению и соблюдению режима прекращения огня. При этом, по данным украинской разведки, незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» планируют обстрелять подконтрольные им населенные пункты и обвинить в этом ВСУ.

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