Савченко ответила на обвинения в подготовке государственного переворота. Новости

Народный депутат Украины Надежда Савченко дала показания против действующей украинской власти в европейских судебных инстанциях и прокомментировала обвинения генерального прокурора в подготовке теракта в Верховной Раде. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом она заявила сегодня, 15 марта, в ходе своего брифинга после посещения СБУ, куда, по ее словам, ее вызывали в качестве свидетеля за пояснениями.

«Я являюсь членом Комитета по национальной безопасности и обороне, не секретарем, не главой, и нет юридической законной процедуры исключить меня из комитета – это первое преступление», – сказала она.

«Второе преступление – это внесение представления без моего присутствия в регламентном комитете, в Верховной Раде на снятия с меня депутатской неприкосновенности», – заявила Савченко.

По ее словам, за три дня пребывания в Европе она дала показания в судебных инстанциях «против коррупции Порошенко, преступлений нашей власти и политических преследований».

Савченко также прокомментировала обвинения генерального прокурора Украины о подготовке теракта в Верховной Раде. «Обвинения в подготовке военного государственного переворота и покушении на власть – это хорошие обвинения. Хороши тем, что я офицер ВСУ, как офицер, я давала клятву украинскому народу и защищать украинскую землю, но никак не действующей власти», – прокомментировала нардеп.

«Я обвиняю украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, которые произошли за период действующей власти Порошенко», – добавила она.

Как сообщалось ранее, по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, народный депутат Надежда Савченко планировала организацию терактов в Верховной Раде Украины. Ее также подозревают в соучастии в подготовке государственного переворота в Украине в рамках дела Владимира Рубана.

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