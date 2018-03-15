Новый глава Национального банка Украины рассказал о планах НБУ. Новости

Верховная Рада Украины сегодня, 15 марта, назначила нового председателя правления Национального банка. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за кандидатуру на эту должность Якова Смолия проголосовали 247 народных депутатов.

До этого поста Яков Смолий занимал должность первого заместителя главы НБУ. «За последние три года Национальному банку удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, оздоровить банковский сектор, внедрить такие важные инновации, как инфляционный таргетинг и плавающий валютный курс», – заявил в своем выступлении в парламенте новый глава НБУ.

«Нам нужно как можно скорее возобновить кредитование реального сектора экономики. Уже сейчас банковская система имеет достаточно средств, чтобы запустить полномасштабное кредитование. Свыше 80 млрд грн могут быть направлены на восстановление экономики страны», – сказал Смолий.

Среди проблем он назвал критический объем неработающих кредитов в портфелях банков и слабую защиту прав кредиторов. «Их решение возможно только путем изменения законодательства. Обращаюсь к народным депутатам, поддержите проекты законов, которые помогут наполнить экономику кредитными средствами. Это проекты законов о возобновлении кредитования, о деятельности по управлению задолженностью», – заявил новый глава НБУ.

До назначения нового руководителя Нацбанка, парламент освободил от занимаемой должности главу НБУ Валерию Гонтареву, выступившую сегодня в Верховной Раде с отчетом о своей деятельности.

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